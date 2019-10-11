Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы

Москва, 11 октября. Президент России Владимир Путин поздравил Мигеля Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы. Поздравительная телеграмма российского лидера была опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый господин Диас-Канель, примите искренние поздравления по случаю избрания на пост президента Республики Куба», — говорится в телеграмме.

Владимир Путин отметил, что решение Национальной ассамблеи народной власти Кубы свидетельствует о высоком политическом авторитете Диас-Канеля и признании его заслуг в решении актуальных вопросов социально-экономического развития страны. Российский лидер добавил, что РФ придает большое значение укреплению стратегического партнерства с Кубой. Президент РФ также выразил уверенность, что предстоящий визит Диас-Канеля в Россию послужит дальнейшему расширению взаимодействия Москвы и Гаваны в разных сферах.

Владимир Путин пожелал избранному президенту Кубы успехов на посту главы государства, крепкого здоровья и благополучия.

Ранее стало известно, что депутаты Национальной ассамблеи народной власти Кубы избрали на внеочередном заседании Мигеля Диас-Канеля главой республики. В соответствии с новой конституцией страны, президент является главой государства, верховным главнокомандующим и возглавляет Совет национальной обороны.