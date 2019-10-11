Эксперты рассказали об эволюции образа Джокера в мировом кинематографе

Москва, 11 октября. Журналисты сделали подборку фильмов о Джокере после выхода в России фильма режиссера Тодда Филлипса «Джокер».

Эксперты рассказали, как эволюционировал образ Джокера в мировом кинематографе. Немногие знают, что впервые Джокер появился на экранах в 1966 году. Его образ создал режиссер Лесли Х. Мартинсон, снявший фильм по канонам DC. Главного противника Бэтмена сыграл Сесар Ромеро.

Затем образ Джокера понравился режиссеру Тиму Бертону, он предложил эту роль Джеку Николсону. Последнему удалось передать неуравновешенность клоуна и вселять страх в зрителей. Фильм даже получил «Оскар» и был номинирован на ряд престижных наград.

Кристофер Нолан стал третьми режиссером, который решил вписать Джокера в сюжет фильма о Бэтмене. Так в 2008 году появился «Темный рыцарь» с Хитом Леджером.

Люди на съемочной площадке заметили, что актер настолько вжился в роль, что в обычной жизни продолжал вести себя не совсем адекватно. К сожалению, Хит Леджер скончался в январе 2008 года. Актеру дали «Оскар» посмертно.

Лавры Хита Леджера не давали покоя многим актерам. В 2016 году в фильме «Отряд самоубийц» Джокер в исполнении Джареда Лето появился без сопровождения Бэтмена, пишет NewInform.

Образ легендарного клоуна с психическими отклонениями в исполнении известного музыканта очень понравился зрителям. Особенно зрители оценили любовную линию Джокер — Харви Квинн.

Годом позднее вышла Lego-версия фильма о приключениях Джокера, которую снял Крис Маккей. Мультфильм «Лего Фильм: Бэтмен» хорошо вписался в общую картину.

Но режиссер Тодд Филлипс решил пойти еще дальше. Он снял полнометражную ленту о самом Джокере, посвятив фильм одному злодею. Американский актер Хоакин Феникс отлично сыграл человека, который выбрал путь зла из-за разбитой детской мечты.

На Венецианском кинофестивале картина получила «Золотого льва». Кинокритики считают, что Феникс может претендовать на «Оскар» за лучшую роль.

Ранее сообщалось, что в США во время премьерного показа «Джокера» один из зрителей в зале громко аплодировал, когда в фильме умирал очередной герой. Очевидцы происшествия считают, что мужчина был пьян.