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Эксперты рассказали об эволюции образа Джокера в мировом кинематографе

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Эксперты рассказали об эволюции образа Джокера в мировом кинематографе

Москва, 11 октября. Журналисты сделали подборку фильмов о Джокере после выхода в России фильма режиссера Тодда Филлипса «Джокер».

Эксперты рассказали, как эволюционировал образ Джокера в мировом кинематографе. Немногие знают, что впервые Джокер появился на экранах в 1966 году. Его образ создал режиссер Лесли Х. Мартинсон, снявший фильм по канонам DC. Главного противника Бэтмена сыграл Сесар Ромеро.

Эксперты рассказали об эволюции образа Джокера в мировом кинематографе

Затем образ Джокера понравился режиссеру Тиму Бертону, он предложил эту роль Джеку Николсону. Последнему удалось передать неуравновешенность клоуна и вселять страх в зрителей. Фильм даже получил «Оскар» и был номинирован на ряд престижных наград.

Эксперты рассказали об эволюции образа Джокера в мировом кинематографе

Кристофер Нолан стал третьми режиссером, который решил вписать Джокера в сюжет фильма о Бэтмене. Так в 2008 году появился «Темный рыцарь» с Хитом Леджером.

Люди на съемочной площадке заметили, что актер настолько вжился в роль, что в обычной жизни продолжал вести себя не совсем адекватно. К сожалению, Хит Леджер скончался в январе 2008 года. Актеру дали «Оскар» посмертно.

Эксперты рассказали об эволюции образа Джокера в мировом кинематографе

Лавры Хита Леджера не давали покоя многим актерам. В 2016 году в фильме «Отряд самоубийц» Джокер в исполнении Джареда Лето появился без сопровождения Бэтмена, пишет NewInform.

Образ легендарного клоуна с психическими отклонениями в исполнении известного музыканта очень понравился зрителям. Особенно зрители оценили любовную линию Джокер — Харви Квинн.

Годом позднее вышла Lego-версия фильма о приключениях Джокера, которую снял Крис Маккей. Мультфильм «Лего Фильм: Бэтмен» хорошо вписался в общую картину.

Эксперты рассказали об эволюции образа Джокера в мировом кинематографе

Но режиссер Тодд Филлипс решил пойти еще дальше. Он снял полнометражную ленту о самом Джокере, посвятив фильм одному злодею. Американский актер Хоакин Феникс отлично сыграл человека, который выбрал путь зла из-за разбитой детской мечты.

На Венецианском кинофестивале картина получила «Золотого льва». Кинокритики считают, что Феникс может претендовать на «Оскар» за лучшую роль.

Ранее сообщалось, что в США во время премьерного показа «Джокера» один из зрителей в зале громко аплодировал, когда в фильме умирал очередной герой. Очевидцы происшествия считают, что мужчина был пьян.

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