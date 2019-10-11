Минздрав составил рейтинг российских регионов по заболеваемости алкоголизмом

Москва, 11 октября. Свыше 2 миллионов россиян обратились к медикам из-за алкоголизма за минувший год. Об этом свидетельствуют данные Минздрава РФ.

По информации министерства, диагноз алкоголизм или алкогольный психоз в прошлом году впервые получили свыше 75 тысяч человек, при этом каждый четвертый из них проживает в Поволжье. Лидером по заболеваемости алкоголизмом стала Чукотка — здесь этот диагноз ставят 29 людям на 10 тысяч жителей старше 18 лет. Второе место заняла Якутия (23 алкоголика на 10 тысяч совершеннолетних), а третье — Ненецкий автономный округ (20 случаев на 10 тысяч жителей), передает «Царьград».

Отмечается, что среди регионов, лидирующих по заболеваемости алкоголизмом, шесть расположены на Дальнем Востоке. Кроме того, неблагоприятная ситуация сложилась в Поволжье — каждый десятый россиянин, которому впервые поставили диагноз алкоголизм, проживает в Пермском крае, Татарстане, Башкирии и Пензенской области, сообщает «ФедералПресс».

Регионами, в которых диагноз алкоголизм за минувший год ставили реже всего, стали Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградская и Тверская области. Также благоприятная ситуация сложилась на Северном Кавказе, пишет НСН.

Отметим, что общее количество жителей России, наблюдающихся у нарколога в связи с алкоголизмом, постоянно снижается. По данным Всемирной организации здравоохранения, с 2003 по 2016 год употребление спиртных напитков в РФ снизилось на 43%.

Ранее были названы регионы с самой низкой смертностью от алкоголя. По данным Росстата, реже всего от употребления спиртных напитков умирают в Самарской и Ростовской областях, а также в Чечне, Дагестане и других республиках Кавказа.