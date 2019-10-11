Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове называл себя добрым и отзывчивым человеком

Саратов, 11 октября. Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове Михаил Т. описывал себя как человека, который «любит детей и животных». В распоряжении Федерального агентства новостей появилось объявление мужчины из раздела знакомств.

В одном из изданий ФСИН в 2017 году Михаил разместил объявление в разделе знакомств.

«Добрый, отзывчивый, с хорошим чувством юмора», — описывает себя человек, который теперь является главным подозреваемым в убийстве девятилетней Лизы Киселевой.

Мужчина 1984 года рождения также отмечал в анкете, что он «любит детей и животных, не любит ложь и предательство». Когда Михаил размещал это объявление в газете «Казенный дом», он уже находился на зоне, ге отбывал наказание по обвинению в сексуальном насилии.

Напомним, школьница пропала 9 октября. На ее поиски были подключены правоохранительные органы, волонтеры поискового отряда «Лиза.Алерт», местные жители. 10 октября ребенок был найден мертвым в гаражах в районе Сельзхозинститута: девочка не дошла 70 метров до дома.

По подозрению в убийстве задержали мужчину 1984 года рождения. По информации СМИ, мужчина убил Лизу Киселеву, так как она ему нагрубила.

Трагедия стала причиной массового митинга в районе места, где была найдена девочка. Местные жители требовали самосуда над подозреваемым в преступлении.