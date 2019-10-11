Более тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки

Дамаск, 11 октября. Более тысячи беженцев вернулись в Сирию за минувшие сутки из Ливана и Иордании. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки с территории иностранных государств в САР вернулись 1069 человек. Из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» прибыли 418 человек, в том числе 125 женщин и 213 детей. Из Иордании через пункт пропуска «Насиб» прибыли 651 человек, из них 195 – женщины, 332 – дети.

Кроме того, в места постоянного проживания на территории Сирии в течение суток вернулись три беженца. Отмечается, что всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств в Сирию вернулись 432,4 тысячи человек.

Также в российском Центре сообщили, что за минувшие сутки было восстановлено семь жилых домов. За прошедшие сутки российские военные провели одну гуманитарную акцию совместно с фондом Кадырова. Нуждающимся жителям Сирии выдали 500 продовольственных наборов общим весом 2,475 тонны и 1 тонну хлеба.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал вооруженным силам страны начать операцию «Источник мира» по зачистке приграничной территории государства от курдов для размещения на ней в дальнейшем беженцев.