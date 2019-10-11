Метеоролог рассказал, опасен ли для Приморья самый мощный за последние 60 лет тайфун

Владивосток, 11 октября. Мощный сибирский антициклон пройдет по территории Приморского края, защитив его от тайфуна «Хагибис», который будет бушевать в соседней Японии. Об этом рассказал пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

Он объяснил, что в то время, когда самое мощное природное явление за последние 60 лет будет устраивать водный апокалипсис в Японии, в Приморье оно отразится совсем иначе: в регионе пройдет мощный сибирский антициклон, который станет своеобразным «щитом» северной части Приморского края от «Хагибиса», сообщает Deita.ru.

Таким образом, для Приморья надвигающийся тайфун не опасен. Отмечается, что ожидать заменяющий его антициклон можно в ближайшие выходные — 12 и 13 октября.

Помимо того, что антициклон защитит регион от тайфуна, он принесет на российскую сторону Японского моря солнечную и в то же время ветреную и холодную погоду.

«В связи с увеличивающимися барическими градиентами в Приморье ожидается усиление ветра на побережье. Порывы достигнут 18–20 метров в секунду», — рассказал Чулков.

Он отметил, что без щита в виде антициклона тайфун был бы заметен в Приморье немногим меньше, чем ожидается в Японии.

Чулков также подтвердил данные о том, что на выходных в регионе ожидается похолодание, а в понедельник — осадки. По его словам, 14 октября по Японскому морю пройдет атмосферный фронт, который, возможно, вызовет на юге Приморья дожди.

Представитель Примгидромета сообщил, что метеорологи не исключают небольших «вкраплений» мокрого снега, в том числе и на территории Владивостока, но прогнозируют, что снежные осадки будут мгновенно таять «благодаря слабо-положительным температурам».

Со вторника температурный фон Приморья восстановится и снова станет по-осеннему комфортным, резюмировал специалист.

Тайфун «Хагибис» идет на Японию с юго-запада, ему присвоен порядковый номер 19. В выходные он может обрушиться на районы тихоокеанского побережья страны, затронув Токио.