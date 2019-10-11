Российских военных могут пригласить в Нигерию для обучения спецназа

Москва, 11 октября. Нигерия может пригласить российских военных для обучения спецназа в случае необходимости. Об этом сообщил посол Нигерии в России Стив Дэвис Угба.

«Мы заинтересованы в том, чтобы такая страна, как Россия, помогла нам в обучении и тренировке наших военнослужащих. Это может быть или в Нигерии, или в России», — рассказал дипломат.

Он уточнил, что нигерийские военные уже сейчас иногда приезжают на обучение в нашу страну. Как отметил Угба, знания и умения российских военных потребуются Нигерии при обучении сил специального назначения.

«Хотя речь ведь идет не только о России: США, Франция также занимаются обучением наших военных. Мы готовы принимать помощь от любой страны», — сказал посол.

Кроме того, Угба не стал отрицать присутствия российских военных в Нигерии, подчеркнув, что об этом подробно может рассказать министр обороны РФ. Дипломат заявил, что после саммита Россия — Африка, который пройдет в Сочи 23 и 24 октября, Нигерия переоценит уровень вовлеченности специалистов из РФ, если возникнет такая необходимость.

«Но мы, конечно, не будем просить Россию прийти и сделать за нас нашу работу», — отметил Угба в интервью РИА Новости.

Также посол рассказал, что Нигерия рассчитывает на встречу президента страны Мохаммада Бухари с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Россия — Африка. По словам дипломата, Нигерия намерена укреплять сотрудничество с Россией в разных сферах.

Отметим, что приглашение посетить саммит в Сочи получили главы всех 54 государств Африки. 40 из них уже подтвердили свое участие. Сопредседателями саммита Россия — Африка стали РФ и Египет.