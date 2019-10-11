Волонтеры из РФ передали гумпомощь единственной жительнице прифронтового села в Донбассе

Луганск, 11 октября. Волонтеры российской организации «Единство» в Донбассе передали гуманитарную помощь единственной жительнице прифронтового села Сокольники Славяносербского района Татьяне Красновой, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Передача гуманитарной помощи от российских активистов в виде теплых вещей, продуктовых наборов и бытовой химии стала возможна благодаря представителям проекта «Волонтер» общественного движения «Мир Луганщине».

Волонтеры организации «Единство» узнали про жительницу Сокольников из репортажа программы «Вести недели с Дмитрием Киселевым», после чего собрали для нее теплые вещи, одеяло, несколько пар обуви, моющие средства, продукты питания и передали посылку через активистов общественного движения «Мир Луганщине». Краснова в селе прожила всю свою жизнь — 57 лет.

«Это моя земля, моя малая родина, я оттуда никогда не уеду, хоть я там осталась и одна. Люди все ушли из-за невыносимой ситуации: стреляют там каждый день», — рассказала она.

Кроме сложных военных условий, Краснова испытывает и огромные материальные трудности. За пять лет войны ее дом несколько раз был разрушен в результате попадания украинских мин. В 2017 году сгорели документы, и вот уже второй год женщина не может получать пенсию из-за проблем с оформлением бумаг.

Координатор проекта «Волонтер» общественного движения «Мир Луганщине» Антонина Машкова рассказала, что территория села Сокольники с 2014 года беспрерывно обстреливается, из-за чего все жители, кроме Красновой, покинули этот населенный пункт.

«Пока они обстреливают наших жителей, уничтожая их дома, мы бросаем все силы на то, чтобы помогать людям. Они [украинские власти] отказались от своего народа, ведут против нас войну. Общественное движение «Мир Луганщине», проект «Волонтер», а также Российская Федерация будут всегда стремиться помогать жителям [Луганской Народной] Республики», – констатировала она.

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