Пленный боевик ПНС рассказал подробности о вмешательстве Турции в ливийский конфликт

Плененный полевой командир Правительства национального согласия рассказал о незаконных поставках турецкого оружия, присутствии в Триполи сирийских боевиков и русских в Ливии. Федеральное агентство новостей (ФАН) публикует полное видео допроса на русском языке.

Новостной сайт Arabi Today опубликовал видео с допросом полевого командира 404-го батальона группировки «Фурсан Джанзур», капитана Абд аль-Кауи Халифа.

Он сражался на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) против Ливийской Национальной Армии (ЛНА). Был ранен в боях недалеко от Триполи, в районе Аль-Азизия, и брошен другими боевиками.

Его обнаружили военнослужащие ЛНА и доставили в госпиталь. По дороге Халифа едва не погиб второй раз, когда турецкие беспилотники нанесли удар по автомобилю, в котором он ехал в больницу.

На допросе боевик открыто подтвердил, что ПНС получает от Турции не только оружие, бронемашины и снаряжение, но и боевиков-джихадистов из Сирии для того, чтобы те воевали против войск Халифы Хафтара.

Боевик ПНС назвал имя одного из привезенных Турцией джихадистов, воюющих в Ливии — это Джамиль Шахади ас-Салех, бывший полевой командир сирийской группировки «Джейш аль-Изза», одной из наиболее боеспособных группировок, действовавших в Идлибе. В июне этого года в результате удара ВКС РФ Ас-Салех получил тяжелое ранение и был вывезен на лечение в Турцию.

Как рассказал пленный, сирийских боевиков доставляют в Ливию кораблями и самолетами с территории Турции.

«Есть другая группа из 40 человек под командованием Аз-Закарии. Их особая задача – захватить любого русского или связанного с Россией человека в Триполи, Бенгази или Аль-Джуфре», — рассказал Халифа, добавив, что захваченных планируется одевать в военную форму, чтобы выставлять в СМИ, «как будто это русский наемник, воюющий в Ливии».

Как объяснил пленный боевик, ПНС также зависит и от турецких поставок боеприпасов и оружия. Причем договоренности о поддержке со стороны Анкары триполийских бандформирований были заключены при непосредственном участии премьер-министра ПНС Файеза Сараджа.

Кроме того, триполийским бандформированиям помогают турецкие специалисты, которые управляют ударными беспилотниками, которые атакуют ЛНА. Вылеты совершаются из Митиги и Мисураты.

О том, что Турция перебрасывает боевиков из Сирии на территории, подконтрольные правительству Сараджа, ранее заявлял и официальный представитель Ливийской Национальной Армии генерал Ахмед аль-Мисмари.

В конце допроса полевой командир ПНС раскрывает причины, по которым он и другие боевики ПНС. Триполийских боевиков убеждают, что ЛНА, когда войдет в Триполи, «изнасилует их жен, арестует их родственников и отберет их зарплаты». Такая примитивная пропаганда продолжает работать в раздираемой гражданской войной Ливии.

Напомним, в 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война, в которую Совбез ООН позволил вмешаться армиям стран Запада. Война закончилась гибелью создателя современной Ливии Муаммара Каддафи, десятки тысяч граждан страны погибли или стали беженцами, в стране хозяйничали иностранные боевики и боевики из международных исламистских группировок, таких как «Аль-Каида1 в странах Исламского Магриба» и «Исламское государство»1 («Аль-Каида» и ИГ1 запрещены в РФ решением Верховного суда. — Прим. ФАН).

В 2014 году гражданская война вспыхнула вновь из-за раздоров между парламентом и Правительством национального согласия. Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала операцию против многочисленных группировок боевиков, прикрывающихся Правительством национального согласия во главе с Файезом Сараджем. Турция и Катар, нарушая международное законодательство, вмешались в ливийский конфликт, поставляя не только вооружение и технику, но и боевиков — в первую очередь вывезенных из Сирии джихадистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.