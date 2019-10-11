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Богданов обсудил с главой МИД ПНС Ливии саммит Россия — Африка

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Богданов обсудил с главой МИД ПНС Ливии саммит Россия — Африка

Москва, 11 октября. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил по телефону с министром иностранных дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммедом Сиялой двусторонние отношения, а также подготовку саммита Россия — Африка. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся 10 октября по инициативе ливийской стороны. В рамках переговоров были рассмотрены актуальные аспекты связей РФ и Ливии.

«Были также затронуты вопросы подготовки и проведения саммита Россия — Африка в Сочи 24 октября», — говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва готова продолжить поддержку стран Африки в укреплении антикризисного потенциала и ждет, что первый в истории саммит Россия — Африка будет способствовать стабилизации ситуации в регионе.

Напомним, политический кризис в Ливии начался в 2011 году после свержения и убийства Муаммара Каддафи. Сейчас в стране установлено двоевластие: запад контролируется Правительством национального согласия (ПНС), которое базируется в Триполи, а восток находится под контролем избранного народом парламента.

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Источник: сайт МИД России
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