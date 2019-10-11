Медведев переназначил Пиотровского директором Эрмитажа

Москва, 11 октября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о переназначении Михаила Пиотровского генеральным директором Государственного Эрмитажа на три года. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Глава Кабмина РФ освободил Пиотровского от занимаемой должности и переназначил на срок три года.

«Назначить Пиотровского Михаила Борисовича генеральным директором федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный Эрмитаж», — говорится в распоряжении.

Пиотровский работает в Эрмитаже с 1991 года, он занимал должность заместителя директора по научной работе. В июле 1992 года он был назначен на пост главы Эрмитажа. В очередной раз он был переназначен на эту должность в 2016 году на срок четыре года.

Ранее Пиотровский рассказал, что петербургские специалисты готовы поучаствовать в воссоздании музея древней Пальмиры в Сирии.