Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Медведев переназначил Пиотровского директором Эрмитажа

1 479
0 Оставить комментарий

Медведев переназначил Пиотровского директором Эрмитажа

Москва, 11 октября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о переназначении Михаила Пиотровского генеральным директором Государственного Эрмитажа на три года. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Глава Кабмина РФ освободил Пиотровского от занимаемой должности и переназначил на срок три года.

«Назначить Пиотровского Михаила Борисовича генеральным директором федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный Эрмитаж», — говорится в распоряжении.

Пиотровский работает в Эрмитаже с 1991 года, он занимал должность заместителя директора по научной работе. В июле 1992 года он был назначен на пост главы Эрмитажа. В очередной раз он был переназначен на эту должность в 2016 году на срок четыре года.

Ранее Пиотровский рассказал, что петербургские специалисты готовы поучаствовать в воссоздании музея древней Пальмиры в Сирии.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров