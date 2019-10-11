Москва, 11 октября. Минтруд России предложил перестать выплачивать пособия по уходу за ребенком до полутора лет родителям, которые фактически не осуществляют этот уход и основную часть времени проводят на работе. Об этом говорится в проекте поправок в законы о социальном страховании и пособиях на детей.

Минтруд РФ хочет изменить правила выплаты детского пособия работающим родителям. На данный момент находящийся в отпуске по уходу за ребенком родитель получает пособие, даже если работает неполный рабочий день или на дому. Как считает в ведомстве, пособие должен получать родитель, который действительно ухаживает за ребенком.

По данным РБК, эксперты подчеркнули, что предложение Минтруда направлено против злоупотребления правом на пособие. По мнению специалистов, сейчас многие родители злоупотребляют понятием «неполный рабочий день» и фактически работают восемь часов.

Ранее сообщалось, что ежемесячные выплаты на первого ребенка вырастут на 7% и составят в среднем 12 тысяч рублей. Пособие равно величине прожиточного минимума для детей в регионе за II квартал предыдущего года. В 2020 году общая сумма пособий будет составлять 150 миллиардов рублей. Это в три раза больше, чем в 2019 году, когда на выплаты в связи с рождением первенца выделили 50 миллиардов. В 2021 году сумма увеличится еще на шесть миллиардов, а через два года достигнет 164 миллиардов.

Изменения, которые вступят в силу 1 января 2020 года, очень важные для российских семей. Пособия в связи с рождением или усыновлением первого ребенка увеличатся за счет выделения дополнительных средств из федерального бюджета России. Эти пособия окажут существенную поддержку российским семьям и помогут преодолеть сложные жизненные ситуации, считает первый зампред комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат Ольга Окунева.