Москва, 11 октября. Президент Украины Владимир Зеленский не понимает, как на практике провести разведение войск в Донбассе, так как до сих пор не способен полностью контролировать ситуацию и давать четкие приказы. Об этом заявил российский дипломат, политолог и историк Николай Платошкин.

Выступая на ток-шоу «60 минут» в эфире «России-1», Платошкин рассказал, почему украинский лидер не может исполнить установленные рамочным соглашением 2016 года договоренности.

«Проблема в том, что для прогрессивного лидера Зеленского мало одной белой сигнальной ракеты, надо еще три зеленых свистка в воздух. Эти три зеленых свистка надо передать ему по черно-белому приемнику. Может, он так поймет. Что касается того, что бедному Зеленскому выкручивают руки, он единственный глава государства, для которого руки не главное, потому что он умеет играть на пианино без участия рук», — заметил политолог.

Ведущая программы, журналистка Ольга Скабеева о фразе Платошкина про пианино заметила, что «Украина — не рояль» — лозунг нового Майдана.

Историк продолжил мысль про Зеленского и отметил, что ему глава Украины напоминает министра-председателя Временного правительства Александра Керенского в 1917 году, которого в свое время называли не главнокомандующим, а «главноуговаривающим».

Напомним, разведение сил и средств в районе населенных пунктов Петровское и Золотое в Донбассе изначально было запланировано на 7 октября, однако процедура была сорвана.

Впоследствии процесс разведения войск в регионе был перенесен снова, но Украина в очередной раз предпочла не заметить белые сигнальные ракеты, выпущенные военнослужащими ДНР в знак готовности к отводу техники и вооружений от линии соприкосновения в Донбассе в районе населенного пункта Петровское.

В сентябре 2016 года представители ДНР, ЛНР, России, Украины и ОБСЕ подписали рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе. Согласно этому решению, на трех участках — у Золотого, Станицы Луганской и Петровского (ДНР) — предполагается создание зон безопасности. В 2014 году власти Украины объявили о проведении военной операции против жителей Донбасса, которые отказались подчиняться новому киевскому правительству после государственного переворота.