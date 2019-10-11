Политолог объяснил политической несостоятельностью звонки Зеленского Путину

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве сообщил о готовности совершать шаги «в одностороннем порядке» для нормализации отношений с Россией. По его словам, именно он сделал первые шаги навстречу Москве — Зеленский позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину, после чего между странами произошел обмен заключенными.

Президент Украины указал, что в дальнейшем «обе стороны должны закончить войну, обе стороны должны хотеть сесть в том или ином формате, встретиться, начать говорить». Также Зеленский добавил, что следующими шагами навстречу друг другу должны быть продолжение и окончание обмена удерживаемыми лицами. При этом никаких условий в этом вопросе выдвигать не следует, считает он.

«Обмен-то нужен, это же не принцип, давайте вы нам это, а мы тогда будем говорить. Условия про обмен ни с чем не должны быть никак связаны, потому что это кейс про людей», — заявил украинский лидер журналистам.

Стремление президента Украины втянуть Россию и другие страны в урегулирование конфликта в Донбассе показывает его несостоятельность как лидера страны, заявил в интервью Федеральному агентству новостей глава движения русских украинцев «Парус», политолог Юрий Кот.

Эксперт обращает внимание, что многое было сказано, но так и не сделано президентом Украины.

«Главное, чтобы закончилась война. В этом плане мяч на поле у Зеленского, и ему необходимо делать шаги в сторону нормализации отношений, прекращения огня, разведения войск в Донбассе. Здесь Россия, Германия, Франция не могут ничего сделать, потому что сделали все, что могли. И здесь всплывает несостоятельность Зеленского как президента. Вроде как президент есть, но его нет. Он выступает, по телевизору говорит, марафоны устраивает, но в жизни этого президента нет. Это все еще некий персонаж Белобородько (персонаж сериала «Слуга народа». — Прим. ФАН)», — заявил Кот в беседе с Федеральным агентством новостей.

По словам эксперта, на Зеленского возложены обязанности главнокомандующего, и армия должна подчиняться ему. Однако можно наблюдать, что 35-я бригада под селом Золотое саботирует его приказы.

«Мы видим, как на глазах у всего украинского народа разворачивается трагедия, что Зеленский не может выполнить то, ради чего его выбирали. Люди ведь платят налоги, содержат президента, министров силовиков. Но за что они получают зарплату, если какая-то кучка бандитов может диктовать условия всей остальной стране и с ними ничего не происходит», — добавил собеседник ФАН.

Ранее на пресс-марафоне Зеленский сообщил, что «в целом не удовлетворен тем минским документом, который был подписан». Главное, что не устраивает президента Украины, — «весь тот порядок, который есть в минском документе».

Кроме того, Зеленский сообщил журналистам, что, если в рамках «нормандского формата» по Донбассу не получится достигнуть прогресса, то Киев собирается искать другие пути урегулирования кризиса. По его словам, у Украины есть «план Б», однако его подробности он озвучить отказался.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. Она началась после государственного переворота, который произошел в Киеве. Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новым властям, объявили о формировании ЛНР и ДНР. В ответ на это Киев развернул против республик Донбасса военную операцию.