Путин на встрече с Бердымухамедовым обсудил поставки машин Aurus

Ашхабад, 11 октября. Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и обсудил с ним поставки машин бренда Aurus.

«Благодарю вас за то, что вы по-доброму, позитивно отозвались о нашей новой автомобильной линейке Aurus. Очень приятно, что эта машина вам понравилась», — сказал он.

На встрече Путин также рассказал про успехи в отношениях между Россией и Туркменистаном.

«В прошлом году начал действовать и приносить положительные результаты работы практической Договор о стратегическом партнерстве, что я считаю очень важным для российско-туркменских отношений. Результат дает о себе знать: за первые семь месяцев текущего года товарооборот увеличился более чем на 62%», — отметил Путин.

Автомобилестроение — не единственная сфера, в которой страны сотрудничают. Они также занимаются торговлей готовыми продуктами и развивают проекты в сфере энергетики. Но, как сказал Путин, все это он планирует обсуждать с президентом Туркменистана лично, один на один.

В свою очередь Бердымухамедов поблагодарил Путина за то, что Россия оказала поддержку в проведении первого Каспийского экономического форума.

Он также рассказал, что уже подал заявку на покупку автомобилей бренда Aurus.

«Мы сделали заявки на автомобиль Aurus седан. Первую партию хотели бы закупить», — сказал глава Туркмении.

Бердымухамедов сделал акцент на том, что Россия и Туркменистан не собираются прекращать сотрудничество, а наоборот планируют и дальше вместе работать в разных направлениях.

Ранее ФАН сообщило, что Путин прибыл в Ашхабад, чтобы принять участие в саммите глав СНГ. На заседании планируют обсудить проведение следующей встречи и выбрать председателя содружества.