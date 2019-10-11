Глава МИД Украины заявил о скором возвращении задержанных в Керченском проливе кораблей

Киев, 11 октября. Украинские корабли, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года, в скором времени передадут Киеву. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

По словам украинского министра, Москва и Киев сейчас находятся на финальном этапе возвращения этих кораблей.

«Технические вопросы обсуждаются как раз военно-морским командованием. Наша задача, как министерства иностранных дел, дать возможность завершить процесс», — отметил Пристайко.

Глава МИД Украины подчеркнул, что Киев уже сообщил российской стороне о готовности забрать корабли, когда поступит информация о времени и точке координат, где будут стоять суда, пишет «Газета.ру». Пристайко рассказал, что Украина намерена оценить, в каком состоянии находятся корабли.

Кроме того, министр заявил, что Киев не признает выполнение Москвой решения о немедленном освобождении украинских моряков и кораблей, принятое Международным трибуналом ООН по морскому праву. По его словам, моряки должны были вернуться на родину «давным-давно, без всякой выдачи нами желаемых российской стороной [лиц]», сообщает телеканал «360».

Напомним, инцидент в Керченском проливе произошел в конце ноября 2018 года. Три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу и совершали опасные маневры, несмотря на законные требования российских пограничников о немедленной остановке бронекатеров ВСУ. В результате все три судна были задержаны, а украинских моряков арестовали по решению Киевского районного суда Симферополя. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Задержанные украинские моряки вернулись на родину 7 сентября текущего года в рамках состоявшегося между Москвой и Киевом обмена удерживаемыми лицами.