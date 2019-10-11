Минфин РФ предложил запретить банкам навязывать допуслуги при кредитовании

Москва, 11 октября. Минфин РФ предложил запретить банкам навязывать дополнительные услуги при выдаче потребительского кредита или займа за исключением случаев, когда эта необходимость вытекает из требований по страхованию предмета залога. Об этом рассказал «Коммерсантъ».

В ведомстве предлагают на законодательном уровне закрепить запрет для кредиторов обуславливать получение гражданами ссуды приобретением допуслуг и обязывать заемщика оплачивать страховку сразу за весь срок кредита.

Отмечается, что эту позицию поддерживает Центробанк, по мнению которого «такое регулирование позволит устранить имеющиеся сложности в правоприменительной практике». Кредитные организации подчеркивают, что от данной практики давно отошли.

В поправках закона, которые подготовил Минфин, есть пункт о возмещении заемщику убытков, которые он понес из-за нарушения его права на свободный выбор услуг. Известно, что они составят двукратный объем стоимости услуг.

Кроме того, при займах на срок более года ведомство предлагает запретить обязывать заемщиков страховаться на весь срок кредитования «при условии единовременной уплаты страховых платежей».

В Минфине уточнили, что законопроект имеет цель повысить защиту прав и интересов заемщиков, а также создать условия для добросовестной конкуренции кредиторов.

За риском обхода кредиторами данных законодательных мер будет следить Банк России в рамках проведения поведенческого надзора ЦБ, отметили в министерстве.

В начале октября Министерство финансов России рассказало о планах ужесточить налоговое законодательство в отношении богатых россиян.