Опубликовано видео поисков убитой 9-летней девочки в Саратове

Саратов, 11 октября. Видеозапись поиска пропавшей девятилетней Лизы Киселевой в Саратове опубликована в Сети. В четверг ребенка нашли мертвым.

На опубликованных кадрах видно, что к поисковой операции привлечены кинологи. В клумбе удалось обнаружить обувь, которая могла принадлежать ребенку.

Девочка пропала в среду, 9 октября. Она ушла в школу, больше ее никто не видел. В поисках ребенка участвовали полицейские, волонтеры поискового отряда «Лиза.Алерт», а также простые жители Саратова — порядка 2 тысяч человек.

В четверг тело ребенка было найдено в гаражах в районе Сельхозинститута в 70 метрах от дома девочки. По подозрению в убийстве задержали мужчину 1984 года рождения, который ранее уже был судим за сексуальное насилие.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Саратов следователей-криминалистов для оказания помощи в расследовании убийства ребенка.

При этом у здания МВД, где содержится подозреваемый, собрались люди. Митингующие требуют выдать подозреваемого для самосуда. На место прибыл отряд ОМОН. Силовики оттеснили толпу, и подозреваемого удалось доставить в отделение полиции №3 Кировского района Саратова. Федеральное агентство новостей опубликовало видео митинга в Саратове.