Актера Михаила Кокшенова доставили в больницу в Москве

Москва, 11 октября. Народного артиста РФ Михаила Кокшенова доставили в одну из московских больниц в четверг, 10 октября.

Актер обратился в больницу из-за раны на ноге, в больницу артиста доставили родственники. Медики обработали рану и оказали всю необходимую медицинскую помощь, сообщает «Пятый канал».

В 2017 году Кокшенов перенес инсульт, ему стало плохо на улице, прохожие вызвали артисту скорую. Актер пошел на поправку после инсульта, однако полностью так и не восстановился.

Кокшенов снялся более чем в 100 фильмах. Он известен ролям в картинах «Не может быть!», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли» и других.