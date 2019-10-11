Вашингтон, 11 октября. Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике представителей американской Демократической партии, которые выступают за его импичмент. Он выступил перед сторонниками в Миннеаполисе в штате Миннесота.

Глава государства отдельно упомянул спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси. По его словам, она не понимает, что происходит в Вашингтоне. Трамп обрушился с критикой на демократов, выступающих за его импичмент.

«Она либо по-настоящему глупа, либо по-настоящему не соображает, что происходит. А может, здесь есть что-то нечестное», — подчеркнул Трамп.

Трамп добавил, что бывший вице-президент США Джозеф Байден «никогда не считался умным или хорошим сенатором».

Напомним, процедура импичмента Трампа была запущена на фоне скандала вокруг телефонного разговора американского президента с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. По мнению политических оппонентов Трампа, в ходе беседы он попытался оказать давление на Зеленского с целью начать на Украине расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, пообещав в обмен военную и финансовую помощь Киеву.

Байден, как ожидается, представит Демократическую партию на президентских выборах 2020 года. По мнению его соратников, Трамп, якобы выдвигая Зеленскому свои условия, пытался избавиться от соперника в попытке переизбраться на второй срок. Из-за возникшего разбирательства спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку.

Несмотря на то, что стенограмма разговора американского и украинского президентов была опубликована, скандал набирает обороты.