Роспотребнадзор рассказал об опасностях ожирения

Москва, 11 октября. Ожирение может привести к серьезным заболеваниям и сократить срок жизни на 15 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

11 октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечается Всемирный день борьбы с ожирением (World Obesity Day). В связи с этим в Роспотребнадзоре напомнили об опасностях, которые несет для организма избыточный лишний вес. Так, с ожирением связано возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, остеопороза и онкологии. В ведомстве подчеркнули, что при небольшом избытке веса продолжительность жизни уменьшается на 3–5 лет. Также в Роспотребнадзоре сообщили, что у людей, страдающих от большого количества лишнего веса, практически в двух случаях из трех смерть наступает от заболевания, связанного с нарушением жирового обмена и ожирением.

Отмечается, что на сегодняшний день более половины жителей России старше 30 лет имеют лишний вес или ожирение, пишет «ФедералПресс». По сравнению с 2012 годом, количество россиян, страдающих от ожирения, увеличилось в 2,3 раза. Эксперты связывают такую статистику с отсутствием культуры питания, сообщает «Вечерняя Москва».

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что, по прогнозам ВОЗ, к 2030 году 41% всего населения Земли будет иметь лишний вес. Чтобы бороться с ожирением, в российском ведомстве посоветовали снизить долю фастфуда и рафинированных продуктов в рационе, увеличивать физические нагрузки, а также проводить разъяснительную работу по вопросам культуры питания в школах и на рабочих местах.

Ранее в Госдуме РФ предложили бороться с ожирением россиян с помощью SMS-рассылки о победах спортсменов. Как рассказал Федеральному агентству новостей член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, член фракции ЛДПР Дмитрий Свищев, ожирение становится в нашей стране национальной угрозой.