Минобороны Турции сообщило о первом погибшем военном в ходе операции в Сирии

Анкара, 11 октября. Солдат Вооруженных сил Турции Ахмет Топчу погиб в ходе операции «Источник мира» на севере Сирии. Об этом сообщило министерство национальной обороны Турции в пятницу.

В ведомстве сообщили, что Топчу погиб накануне, в четверг, в районе проведения операции в результате столкновения с террористами. Это первая жертва турецкой армии в операции в Сирии. В Минобороны Турции выразили соболезнования родным погибшего солдата.

Также соболезнования семье погибшего выразил мэр Анкары Мансур Яваш. Погибший был жителем турецкой столицы.

«Он принял мученическую смерть. Я желаю милости аллаха нашему герою, желаю терпения его родственникам», — написал Яваш в Twitter.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал вооруженным силам страны начать операцию «Источник мира» по зачистке приграничной территории государства от курдов для размещения на ней в дальнейшем беженцев.

Ранее специальный корреспондент Федерального агентства новостей сообщил, что восемь человек погибли и 20 человек получили ранения в результате обстрелов ВС Турции, произошедших в Камышлы, Дербасии и Рас-аль-Айне на севере провинции Хасака.