Бастрыкин направил в Саратов криминалистов для расследования убийства 9-летней девочки

Москва, 11 октября. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Саратов следователей-криминалистов для оказания помощи в расследовании убийства девятилетней девочки. Об этом в пятницу рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, следователи в Саратове возбудили уголовное дело после исчезновения ребенка. Труп девочки наши 10 октября. Подозреваемый в убийстве 1984 года рождения был задержан.

Как уточнила Петренко, ход расследования уголовного дела поставлен председателем СК на контроль в центральном аппарате.

Школьница пропала в среду, 9 октября. Она отправилась в школу, и больше ее никто не видел. Полиции в поисках помогали волонтеры поискового отряда «Лиза.Алерт». Региональное управлении МЧС РФ рассылало по SMS информацию о пропавшем ребенке. В скорее в социальных сетях был опубликован фоторобот предполагаемого преступника.

Тело девочки было найдено в четверг в гаражах в районе Сельзхозинститута в Саратове.

Полиция задержала подозреваемого. Он уже дал признательные показания, рассказав, что убил школьницу из злости после того, как она грубо ему ответила. Как пишут СМИ, задержанный мужчина ранее был судим за сексуальное насилие.

К зданию МВД, где находился подозреваемый, начали стекаться люди. Местные жители не могли поверить, что девочка мертва. Один из участников поисковой операции сообщил, что представители МВД рассказали о задержании предполагаемого убийцы и попросили не собираться у здания полиции.

Он высказал предположение, что подозреваемый был задержан еще днем, но информацию об этом не афишировали, чтобы не мешать следствию.