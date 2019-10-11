Тегеран, 11 октября. На танкере, принадлежащем национальной нефтяной компании Ирана неподалеку от порта Джидда в Саудовской Аравии произошел взрыв. Об этом сообщают источники.

Мощный взрыв прогремел на иранском танкере в Красном море. Отмечается, что по одной из версий, взрыв может быть терактом. Как пишет агентство ISNA, из-за инцидента в Красном море произошла утечка нефти.

При этом средства массовой информации сообщают, что экипаж иранского танкера, на котором произошел взрыв в Красном море, находится в безопасности.

В феврале 2019 года в Японском море произошел взрыв на российском судне. На судне «Партизан», принадлежащем попавшей под санкции российской компании «Гудзон», произошел взрыв. Судно не потеряло мореходных качеств. В Южной Корее специалисты будут устанавливать причины произошедшего.

Ранее нефтяной танкер взорвался и загорелся у берегов острова Лама в Гонконге. Инцидент произошел 8 января в 11.30. Погиб один человек, всего на борту танкера находились 22 человека.

В ноябре 2017 года фрегат Helge Ingstad Норвежского военно-морского флота и нефтяной танкер столкнулись у западного побережья Норвегии. Авария произошла рано утром 8 ноября в Эйгардене, который располагается на нескольких островах.

После столкновения фрегат потерял управление и начал дрейфовать к берегу. На борту корабля находились 137 человек. Власти провели спасательную операцию, в результате которой 127 человек были эвакуированы.