Роскачество выявило нарушения во всех проверенных пивных напитках

Москва, 11 октября. Роскачество провело исследование пивных напитков и обнаружило, что за данную категорию товаров производители нередко выдают другие по свойству продукты — слабоалкогольные коктейли. Об этом сообщается на сайте национальной системы мониторинга.

Оказалось, что сегодня в России некоторые недобросовестные производители называют пивным напитком слабоалкогольные коктейли, которые по факту не имеют ничего общего с пивоваренной продукцией, не являются продуктами брожения и изготавливаются с использованием добавленного спирта и пищевых добавок. Участники рынка называют такие напитки «псевдопивными».

На первом этапе исследования проводилась проверка продукции семи торговых марок по 27 показателям качества и безопасности, среди которых были содержание потенциально опасных веществ (мышьяка, свинца, кадмия, ртути), микробиологическая безопасность, массовая доля двуокиси углерода, общего азота, объемная доля спирта и ряд других критериев.

Одной из ключевых задач проверки было выяснить, присутствуют ли в таких напитках продукты брожения, или они были произведены методом купажирования спирта и газировки.

Результаты оказались неудовлетворительными: Роскачество выявило нарушения во всех исследованных товарах.

В частности, в одной из торговых марок были обнаружены нарушения по пенообразованию и пеностойкости, другая не прошла тест по массовой концентрации бензойной кислоты, а в отдельных наименованиях товаров эксперты зафиксировали нарушения по крепости, массовой концентрации бензойной кислоты и массовой концентрации подсластителей.

«В России существует проблема введения потребителей в заблуждение ввиду отсутствия четких идентификационных признаков пивных напитков. Работа по данной категории продукции будет продолжена», — объяснили в организации.

В Роскачестве подчеркнули, что за всю историю исследований впервые ГОСТу не соответствовал ни один из проверенных продуктов.

Представители службы мониторинга также рассказали, что, получив от Роскачества результаты исследования, участники рынка либо вообще не вышли на контакт, либо отказывались от своей продукции, но так не поступили магазины, которые продемонстрировали добросовестное отношение, сняв с продажи некачественные товары .

Согласно данным Росстата, пиво является самым потребляемым алкогольным напитком в России. В год на душу населения приходится свыше 50 литров пива и напитков на его основе.

В сентябре эксперты назвали наиболее популярные виды алкоголя в России. Так, помимо пива, россияне любят покупать вино, водку, коньяк и сидр. В прошлом году в Роскачестве рассказали, как правильно выбрать вино в магазине.