Жителей Токио предупредили о приближении смертоносного тайфуна

Токио, 11 октября. Идущий к Японии тайфун «Хигибис» по масштабам возможного ущерба и мощности сравним с унесшим сотни жизней в 1958 году смертоносным тайфуном «Ида» (японское название «Каногава»). Об этом сообщил на пресс-конференции представитель Главного метеорологического агентства.

«Очень мощный тайфун, не снижая своей силы, завтра может непосредственно обрушиться на районы Токай и Канто (вокруг Токио)», — заявил представитель ведомства.

Он предупредил, что штормовой ветер ожидается по всей стране, существует опасность ущерба от высоких волн, оползней, затоплений и паводков. Представитель Главного метеорологического агентства Японии попросил граждан для защиты своей жизни и жизни близких, не дожидаясь темноты, дождя и усиления ветра, последовать указаниям об эвакуации и принять меры безопасности как можно быстрее.

Жители столицы Японии активно скупают товары первой необходимости, особенно лапшу и воду, сообщила газета «Известия». Также спросом пользуются плотная изолента и широкий скотч, которыми японцы укрепляют стекла в окнах на случай попадания веток деревьев.

Тайфун «Хагибис» надвигается на Японию с юго-запада со скоростью 25 км/ч. Синоптики присвоили ему порядковый номер 19. Непогода может обрушиться на районы тихоокеанского побережья, в том числе на Токио уже в субботу и воскресенье.

По данным газеты, тайфун принесет рекордные осадки и порывы ветра до 65 м/с. В настоящее время в центральной части «Хигибиса» скорость ветра достигает 50 м/с.

Из-за надвигающейся стихии перенесены квалификационные заезды 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» — Гран-при Японии, сообщила «Газета.ру». Заезды должны были пройти 12 октября. Квалификацию перенесли на 13 октября.