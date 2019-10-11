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Ученые нашли связь между раком и питанием вне дома

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Ученые нашли связь между раком и питанием вне дома

Москва, 11 октября. Фастфуд и готовая еда в упаковках могут способствовать развитию злокачественных опухолей, заявили специалисты некоммерческой организации Silent Spring Institute в США.

Ученые нашли связь между раком и питанием вне дома. По их словам, в такой пище содержится перфтороктансульфоновая кислота. В исследовании приняли участие 10,1 тысячи человек. Добровольцы рассказали о том, чем они питались в течение суток, семи дней, 30 дней и года.

Как пишет издание MedicalXpress, кроме того, испытуемые предоставили образцы крови для выявления различных веществ, относящихся к ПФAC. Выяснилось, что готовящие дома люди имеют значительно меньше ПФAC организме. При этом у тех, кто ест больше фастфуда или часто ходит в кафе и рестораны, находили большое количество химикатов.

Так ученые пришли к выводу, что пища быстрого приготовления загрязнена веществами, которые содержатся в упаковках.

Ранее онколог назвал первые признаки рака мозга. Зачастую пациенты могут самостоятельно заметить первые признаки появления рака головного мозга, считает заведующий кафедрой онкологии, радиотерапии и пластической хирургии Сеченовского университета академик Российской академии наук Игорь Решетов. Главным является внимательное отношению к своему организму, добавил он.

Точные причины возникновения опухоли в головном мозге неизвестны. Медики говорят о совокупности факторов, вызывающих болезнь, — наследственности, образе жизни, перенесенных травмах.

При этом, как считает онколог, пациенты могут сами заметить первые признаки появления заболевания, главное — внимательно посмотреть на свой организм.

Ученые нашли связь между раком и питанием вне дома

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Источник: MedicalXpress
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