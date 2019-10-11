ФАН публикует видео с массового митинга в Саратове после убийства 9-летней девочки

Саратов, 11 октября. Жители Саратова устроили массовый митинг из-за убийства девятилетней Лизы Киселевой. В распоряжение Федерального агентства новостей поступило видео с места событий.

Протестующие устроили беспорядки в районе гаражного массива в районе улицы Высокой в Кировском районе. Как сообщил очевидец, людей было очень много. Участники митинга скандировали «Открывай!», видимо, требуя выпустить предполагаемого преступника из полицейского автомобиля.

Напомним, девочка пропала 9 октября. Лиза Киселева ушла в школу, и больше ее никто не видел, пишет НСН. В поисках ребенка участвовали полицейские, волонтеры поискового отряда «Лиза.Алерт», а также простые жители Саратова — всего порядка 2 тысяч человек.

Тело школьницы было найдено 10 октября в гаражах в районе Сельзхозинститута, то есть всего в 70 метрах от дома девочки, сообщает «Царьград». По подозрению в убийстве задержали мужчину 1984 года рождения, который ранее уже был судим за сексуальное насилие. Как пишут СМИ, он дал признательные показания. По предварительной версии, злоумышленник убил девочку, так как она ему нагрубила, передает телеканал «360».

Местные жители пожелали устроить самосуд над подозреваемым и устроили митинг возле гаражей, куда мужчину доставили для проведения следственного эксперимента. Протестующие раскачивали полицейский автомобиль и требовали показать им лицо преступника. На место прибыл отряд ОМОН. Силовики оттеснили толпу, и подозреваемого удалось доставить в отделение полиции №3 Кировского района Саратова.

Кроме того, к протестующим вышел начальник УМВД по Саратову Андрей Чепурной. Он призвал митингующих к порядку, после этого люди разошлись.