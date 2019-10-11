Вашингтон, 11 октября. Президент США Дональд Трамп пожаловался, что лишился всех друзей, когда возглавил американскую администрацию. Об этом он рассказал во время выступления перед сторонниками в Миннесоте.

Он уточнил, что недавно разговаривал со своим другом. Темой беседы, помимо личных, стал скандал вокруг июльской телефонной беседы Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Друг во время разговора назвал Трампа «президентом», на что лидер США ответил: «Зови меня Дональдом, ты звал меня Дональдом в течение 35 лет». Трамп подчеркнул, что потерял своих друзей. Трамп пожаловался, что лишился всех друзей из-за поста президента.

«Они боятся со мной говорить, честно говоря, я президент, теперь они не могут со мной говорить», — подчеркнул он.

По его словам, он хочет, чтобы его «кто-нибудь звал Дональдом».

Напомним, процедура импичмента Трампа была запущена на фоне скандала вокруг телефонного разговора американского президента с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. По мнению политических оппонентов Трампа, в ходе беседы он попытался оказать давление на Зеленского с целью начать на Украине расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, пообещав в обмен военную и финансовую помощь Киеву.

Байден, как ожидается, представит Демократическую партию на президентских выборах 2020 года. По мнению его соратников, Трамп, якобы выдвигая Зеленскому свои условия, пытался избавиться от соперника в попытке переизбраться на второй срок. Из-за возникшего разбирательства спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку.

Несмотря на то, что стенограмма разговора американского и украинского президентов была опубликована, скандал набирает обороты.