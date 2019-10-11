Москва, 11 октября. Минздрав рассказал, какие болезни чаще всего диагностировались у детей в России. Согласно документам, самыми распространенными стали болезни органов дыхания. В 2018 году было зафиксировано более двух миллионов случаев заболевания у детей на первом году жизни.

Минздрав назвал самые распространенные в России болезни младенцев. На втором месте отдельные состояния, возникающие в перинатальный период. К этой группе заболеваний относятся различные нарушения, включая родовую травму, врожденные аномалии и другое.

Как пишет RT, в 2018 году такие заболевания диагностировались 411 тысяч раз. Кроме того, нередко врачи фиксируют расстройства нервной системы (почти 400 тысяч случаев) и работы органов пищеварения (236,6 тысячи), а также болезни кожи (почти 220 тысячи).

Ранее эксперты назвали самые опасные для детей российских туристов страны. Эксперты проанализировали число обращений за медицинской помощью для детей в 2017 и в 2018 годах. Чаще всего туристы обращались за помощью в Болгарии, на нее приходится 29,55% заявок.

К самым опасным странам отнесли и Турцию, оттуда поступило 10,08% обращений. В этой стране чаще всего страдают дети до трех лет. В тройке оказалась Испания (9,73% обращений). За ней следуют Кипр и Таиланд, Греция, Черногория, Объединенные Арабские Эмираты, Италия, Германия. В России число обращений отдыхающих — всего 2,38%.

Россияне также назвали страны, которые не подходят для путешествий. По данным Aviasales, порядка 60% туристов не поедут в Сомали из-за экономической и политической нестабильности страны. На втором месте стоит Индия, путешественникам не нравится экологическая обстановка в регионе.