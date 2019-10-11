Киев, 11 октября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает себя хорошим президентом. Об этом он рассказал во время пресс-конференции.

Глава государства ответил на вопрос, определился ли он с тем, кем себя считает: хорошим семьянином или президентом. Ранее Зеленский неоднократно говорил, что работа на посту главы государства оставляет у него мало времени на детей и семью. Зеленский заявил, что считает себя хорошим президентом.

«Я свой выбор сделал: я хороший президент», — подчеркнул он.

Ранее лидер «Радикальной партии» на Украине Олег Ляшко описал свой взгляд на итоги 100 дней президентства Владимира Зеленского. По мнению украинского политика, новый глава Украины на своем посту ничего не сделал, кроме попыток «сдать Кремлю в заложники сорокамиллионную нацию». Ляшко считает правление Зеленского неполноценным. Причины такого суждения он объяснять не стал.

Напомним, выборы президента Украины прошли в два тура. По итогам первого тура президентских выборов никто из кандидатов не смог набрать необходимого для победы числа голосов, во второй тур прошли лидеры первого тура — Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Первый смог набрать по итогам второго тура более 73% голосов избирателей. Инаугурация нового президента Украины прошла 20 мая. Практически сразу глава украинского государства подписал указ о роспуске Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером подтвердил, что евроинтеграция и курс на вхождение в НАТО останутся неизменными составляющими внешней политики Киева.

Отметим, что евроинтеграция и стремление в НАТО были любимыми коньками предшественника Зеленского Петра Порошенко. Он неустанно обещал украинцам светлое европейского будущее и «приближал» ВСУ к стандартам НАТО, в частности, заменив береты украинских десантников.