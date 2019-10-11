Сборная Россия обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020. События дня. ФАН-ТВ

Заседание совета глав государств СНГ Заседание совета глав государств СНГ 11 октября пройдет в Туркмении. Лидеры стран обсудят актуальные вопросы, связанные с развитием организации, подпишут документы, в том числе Декларацию по стратегическому экономическому сотрудничеству. Одной из важных тем станет празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин уже прибыл в Ашхабад. До начала саммита он встретится с главой Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Лидеры двух стран обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества и региональные проблемы.

Рекордный пресс-марафон Зеленского 14 часов вместо 10. Первая масштабная пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского побила все рекорды. На вопросы журналистов он отвечал с утра и до вечера. В центре внимания была ситуация в Донбассе, международные отношения. Как отметил глава государства, прекращение огня в двух республиках — его главная миссия. Зеленский назвал себя «президентом мира», который не жаждет никаких войн. Коснулись вопросы и отношений с США. По словам лидера Украины, его страна не обслуживающий персонал для политики Вашингтона. И дипломатические отношения «немного подрывает» обнародование стенограммы разговора с Дональдом Трампом.

Будущих водителей проверят на хронический алкоголизм Нарушителей станет меньше. В России в скором времени могут вступить в силу нововведения, которые касаются получения водительских прав. Согласно поправкам, будущие автомобилисты будут проходить новый тест на хронический алкоголизм. Так, чтобы получить медсправку, необходимо сдать кровь на маркер, который указывает, что ученик не прочь употребить. Если медики его обнаружат, то прямая дорога в наркологический диспансер. Там потенциального водителя ждут тесты, а после специалисты резюмируют, можно ли допустить его к управлению автомобилем. Также россиян проверят на наркотики. Изменения коснутся и тех, кого ранее лишили прав. Соответствующий приказ уже принят Минздравом, сейчас он проходит согласование в министерстве юстиции России.