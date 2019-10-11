В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за рубеж

Москва, 11 октября. Московские правоохранители задержали женщину, которая подозревается в незаконном выводе за рубеж более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что злоумышленники переводили деньги за границу в иностранной валюте, используя поддельные документы. Преступники предоставляли в банки сфальсифицированные платежные поручения и, используя реквизиты фиктивных организаций, переводили деньги на иностранные счета под видом исполнения внешнеторговых контрактов. С 2015 по 2018 год злоумышленники перечислили таким образом свыше миллиарда рублей, сообщает Deita.ru.

Нелегальный канал вывода средств был перекрыт сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с ФСБ России. Предполагается, что 34-летняя задержанная выступила организатором преступной деятельности. Женщине предъявили обвинение, на данный момент она находится под подпиской о невыезде, передает Пятый канал. Было возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Также в рамках расследования правоохранители провели свыше 20 обысков в московском регионе и Санкт-Петербурге. Было изъято более 200 печатей и штампов фиктивных фирм, около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», компьютеры, которые использовались для изготовления подложных документов, а также свыше 23 миллионов рублей, сообщает телеканал «360».

Ранее ФСБ пресекла деятельность незаконной организации, которая под видом благотворительности собирала в России деньги для террористической группировки ИГИЛ1 (запрещена в РФ). Злоумышленникам удалось собрать более 6 миллионов рублей.

1 Организация запрещена на территории РФ.