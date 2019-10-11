Столтенберг пообещал не размещать ракетные системы НАТО в Европе

Брюссель, 11 октября. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии планов по размещению ракетных систем наземного базирования в Европе.

«Мы не будем повторять за Россией, у нас нет намерений размещать системы запуска ядерных ракет наземного базирования в Европе», — пообещал Столтенберг на совместной с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом пресс-конференции.

В то же время генсек НАТО обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По словам Столтенберга, в Североатлантическом альянсе должны быть уверены, что поддерживают заслуживающую доверия систему обороны и сдерживания, сообщило RT.

В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Москву в его длительном нарушении. Договор прекратил действие 2 августа. Россия отвергает все обвинения. В Москве заявляют, что полностью выполняют условия ДРСМД, сообщила «Газета.ру».

Однако глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть серьезные вопросы по поводу выполнения договора к Вашингтону.

Ранее президент России Владимир Путин направил в столицы ряда стран и в НАТО послание с предложением ввести мораторий на размещение РСМД на европейской территории. Российский лидер подчеркнул, что мораторий требует верификации. Путин выразил готовность обсуждать такие меры, не заключая ограничивающего соглашения.

В ответ на предложение Владимира Путина в НАТО заявили, что не доверяют этой инициативе, поскольку российская сторона уже развернула ракету SSC-8, которая якобы нарушает положения Договора. В РФ неоднократно отмечали, что данная ракета соответствует всем параметрам договора.