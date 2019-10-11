Зеленский признал, что при Украине в Крыму «не было цивилизации»

Киев, 11 октября. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об отсутствии цивилизации и инфраструктуры в находившемся под украинской юрисдикцией Крыму. Такое мнение политик озвучил в ходе общения с журналистами в минувший четверг.

«Давайте честно: кто всегда любил в Крыму отдыхать? Мы же знаем, что там цивилизации и инфраструктуры не было», — сообщил президент Украины.

Зеленский заявил, что в отношении полуострова в настоящее время «в целом все сложно». По его словам, «все зависит от людей, которые там живут». В то же время президент Украины подчеркнул, что любит Крым.

«Мы любили Крым, потому что он наш, ехали туда, потому что любили его», — отметил Зеленский.

Зеленский провел первую большую пресс-конференцию с момента инаугурации в минувший четверг. Названное пресс-марафоном мероприятие, прошло в необычном формате: глава государства общался с журналистами на территории недавно открывшегося Kyiv Food Market. На пресс-марафон были аккредитованы более 300 журналистов, среди которых не были ни одного представителя российских СМИ.

По итогам мероприятия Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности общения с журналистами. Пресс-марафон продолжался более 14 часов, за это время президент Украины ответил на более чем 500 вопросов, сообщила «Газета.ру». После пресс-конференции Зеленский признался, что отвечал на вопросы искренне, но некоторые ответы были не такие, «как кому-то хотелось бы».

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по результатам проведенного на полуострове всенародного референдума. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей полуострова.

Украина все еще считает Крым «временно оккупированной территорией». Но руководство России неоднократно подчеркивало, что полуостров вошел в состав РФ путем свободного волеизъявления его жителей в полном соответствии с уставом ООН и международным правом. Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».