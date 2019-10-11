Разведку у российских границ за неделю вели десятки летательных аппаратов

Москва, 11 октября. Разведывательную деятельность у границ России вели за неделю 29 летательных аппаратов.

Чтобы не допустить нарушения границы за этот же период истребители дежурных сил ПВО поднимались в воздух 16 раз. В результате нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.

В конце сентября у берегов Крыма пролетели два самолета ВМС США, сообщает RT. По данным агентства, самолет радиоэлектронной разведки Lockheed EP-3E поднялся в воздух с аэродрома расположенной на острове Крит авиабазы Суда-бэй. Противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon вылетел в сторону Черного моря с размещенной в Италии базы НАТО Сигонелла.