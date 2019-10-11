Ашхабад, 11 октября. Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад для участия в заседании совета глав государств СНГ.

Также в программе рабочего визита — переговоры Путина с главой Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков сообщил, что лидеры двух стран встретятся до начала саммита. По его словам, они обсудят вопросы расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества и региональные проблемы.

В составе российской делегации также глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер Константин Чуйченко и министр экономического развития Максим Орешкин.

В повестке саммита глав стран СНГ — решение о проведении очередного заседания, которое пройдет 16 октября в Ташкенте, а также выборы председателя содружества.

Планируется, что лидеры подпишут ряд документов, в числе которых Декларация по стратегическому экономическому сотрудничеству стран СНГ.

Одной из главных тем станет подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Главы государств должны согласовать Обращение к народам стран содружества и мировой общественности с целью продемонстрировать единство оценок ключевой роли СССР в разгроме гитлеровской Германии и подчеркнуть недопустимость попыток пересмотра истории и героизации нацизма.

В ходе саммита участники обсудят также вопросы борьбы с терроризмом и проявлениями экстремизма.