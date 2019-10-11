Москва, 11 октября. Певица и телеведущая Ольга Бузова отреагировала на критику своей музыки и поблагодарила хейторов, которые слушают ее «через силу».

Исполнительнице задали вопрос о том, когда она планирует завершить творческую карьеру.

«Когда петь перестанешь? Кровь из ушей уже», — спросила певицу одна из слушательниц.

В ответ артистка поблагодарила хейтеров за участие и обратную связь.

«То есть вы меня через силу слушаете? Ну, это дорогого стоит. Благодарна хейтерам за то, что никогда не остаются безучастными и дают обратную связь. Ребята, спасибо, что так активно интересуетесь моей жизнью. Для любого артиста самое главное — вызывать эмоции у зрителя», — цитирует ответ Бузовой StarHit.

Ранее певица призналась, что никогда не была «серой мышкой», с детства знала, чего хотела, и всегда стремилась достичь своей цели.

Бузова сообщила, что ей «ничего не падало с небес» и никто «ничего не приносил на блюдечке». Она добавила, что в российский шоу-бизнес попала не сразу. Это стало возможным благодаря упорству и многолетнему труду.

Селебрити заявила, что очень много работает, поэтому может позволить себе купить дорогие вещи, отдохнуть на популярном курорте. Известная телеведущая также отметила, что привыкла делать то, что ей нравится.

В сентябре RT сообщило, что Бузова уступила звание самого популярной российской звезды в социальной сети Instagram чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову. Накануне боя с Дастином Порье на аккаунт бойца подписались порядка 700 тыс. человек.