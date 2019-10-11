Эрдоган пообещал вернуть миллионы беженцев в Сирию

Анкара, 11 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вернет в Сирию 3-4 миллиона беженцев, покинувших страну из-за войны.

Как сообщил представитель Госдепартамента США, заявление Эрдогана прозвучало в ходе его разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.

«Он изложил новые принципы безопасности Турции — перевести 3-4 миллиона сирийских беженцев обратно в Сирию», — рассказал дипломат.

Эрдоган в среду объявил о проведении на северо-востоке Сирии военной операции «Источник мира». По его словам, целью вторжения является очистка приграничных районов от курдских вооруженных формирований и последующее создание на этой территории «зоны безопасности», куда будут перемещены сирийские беженцы, находящиеся в Турции.

Дамаск назвал действия Анкары актом агрессии, нарушающим суверенитет Сирийской Арабской Республики.