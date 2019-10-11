В Крыму заявили, что им не нужны подачки Украины в виде днепровской воды

Симферополь, 11 октября. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что полуостров не нуждается в подачках Киева в виде поставки днепровской воды.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Москва не поднимала вопрос поставки воды в Крым и водоснабжение Северным каналом не будет возобновлено.

«Украина все, что могла, уже сделала: отключила свет, отключила неожиданно воду. Со всеми этими «негораздами» крымчане достойно справились. Крыму вода из Украины не нужна, мы не нуждаемся в подачках», — приводит РИА Новости слова главы украинской общины.

Гридчина порекомендовала Зеленскому не объявлять монополию на воду из Днепра.

«Днепр течет по территории Белоруссии и России, поэтому на днепровскую воду у трех стран равные права», — напомнила она.

Ранее до 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивалось через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, что позволяло орошать около 140 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. После воссоединения Крыма с Россией канал был перекрыт, что привело к проблемам у аграриев на севере и в восточной части полуострова. Частично проблема была решена путем переброски воды из реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения артезианских скважин.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году после проведения всенародного референдума, в ходе которого 96,77% избирателей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Украина все еще считает Крым «временно оккупированной территорией». Москва неоднократно подчеркивала, что полуостров вошел в состав Российской Федерации путем свободного волеизъявления его жителей в полном соответствии с международным правом и уставом ООН. Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».