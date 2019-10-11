Зеленский назвал странным отсутствие авиасообщения с Россией

Киев, 11 октября. Президент Украины Владимир Зеленский назвал невыгодной ситуацию с отсутствием авиасообщения с Россией. Мнением глава государства поделился во время пресс-конференции в минувший четверг.

«Я говорил, что считаю очень странным, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают. У нас, кстати, из-за этого банкротятся наши компании», — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что такая ситуация не выгодна Украине.

Авиасообщение между Россией и Украиной полностью отсутствует с октября 2015 года. Инициатором такой ситуации стал Киев.

Зеленский провел первую большую пресс-конференцию с момента инаугурации в минувший четверг. Названное пресс-марафоном мероприятие, прошло в необычном формате: глава государства общался с журналистами на территории недавно открывшегося Kyiv Food Market. На пресс-марафон были аккредитованы более 300 журналистов, среди которых не были ни одного представителя российских СМИ.

По итогам мероприятия Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности общения с журналистами. Пресс-марафон продолжался более 14 часов, за это время президент Украины ответил на более чем 500 вопросов, сообщила «Газета.ру». После пресс-конференции Зеленский признался, что отвечал на вопросы искренне, но некоторые ответы были не такие, «как кому-то хотелось бы».

Проблемы отношений с Россией в ходе общения всплывали неоднократно. Говоря о массовом отъезде украинцев на заработки в РФ, Зеленский возложил ответственность за ситуацию на руководство страны. В то же время президент Украины отметил, что власти не могут запретить своим гражданам ездить на заработки в Россию, так как «творят демократическое государство».