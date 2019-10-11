Пранкеры Лексус и Вован разыграли американского сенатора

Москва, 11 октября. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли американского сенатора Линдси Грэма.

Аппарат Грэма подтвердил, что он стал жертвой розыгрыша, устроенного пранкерами из России.

«Мы успешно отражаем множество попыток разыграть сенатора и его офис, однако этот розыгрыш просочился сквозь брешь. Они подловили его», — рассказал официальный представитель сенатора Кевин Бишоп.

В ходе разговора один из пранкеров представился министром обороны Турции Хулуси Акаром и поинтересовался позицией законодателя в отношении турецких курдов. Напомним, ранее Грэм высказывался за введение санкций против Анкары из-за военной операции Турции в Сирии, направленной против курдских вооруженных формирований.

«Ваша Рабочая партия Курдистана (РПК) является крупной проблемой. Я говорил президенту Трампу, что Обама совершил серьезную ошибку, положившись на РПК. Сбылось все, что меня тревожило, и теперь нам придется защищать Турцию от этой угрозы в Сирии», — сказал сенатор пранкерам.

Грэм призвал «Хулуси Акара» воздержаться от приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Отмечается, что пранкеры дважды говорили с сенатором и во второй раз он сообщил, что обсудил проблему с президентом США Дональдом Трампом.

«Мы хотим улучшения отношений с Турцией. Именно этого желает Трамп», — отметил Грэм, еще раз порекомендовав не приобретать у России С-400.

В июле текущего года Вашингтон заявил, что решение Анкары о закупке российских систем С-400 делает невозможным дальнейшее ее участие в программе по созданию истребителей F-35. Турция занималась производством ряда элементов боевого самолета и планировала приобрести 100 истребителей.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии военной операции «Источник мира» с целью очистить регион от вооруженных арабско-курдских формирований и создать там «зону безопасности» для перемещения сирийских беженцев с турецкой территории.

США заявили, что не давали Турции «зеленый свет» на проведение операции. Американские сенаторы, в числе которых и Линдси Грэм, предложили ввести санкции против Анкары.