Зеленский возложил на Киев вину за то, что украинцы едут на заработки в Россию

Киев, 11 октября. Президент Украины Владимир Зеленский возложил на руководство страны ответственность за то, что украинцы едут на заработки в Россию. Таким мнением глава государства поделился во время пресс-конференции накануне.

«Я думаю, если они едут в Россию работать — виноваты мы. Если у нас нет альтернативы, человек что-то ищет», — заявил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что нельзя «творить демократическое государство» и при этом запрещать гражданам ездить на заработки в Россию.

С 1 января текущего года минимальная зарплата на Украине составляет 114 долларов. Согласно заложенным в бюджет страны на 2019 год показателям, минимальный размер заработной платы вырос на 12%. Однако, по словам депутата Рады от фракции «Батькивщина» Юрия Одарченко, повышения прожиточного минимума и зарплат украинцы не почувствуют из-за роста налогов, тарифов и цен на продукты.

Зеленский провел первую большую пресс-конференцию с момента инаугурации в минувший четверг. Названное пресс-марафоном мероприятие, прошло в необычном формате: глава государства общался с журналистами на территории недавно открывшегося Kyiv Food Market. На пресс-марафон были аккредитованы более 300 журналистов, среди которых не были ни одного представителя российских СМИ.

По итогам мероприятия Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности общения с журналистами. Пресс-марафон продолжался более 14 часов, сообщала «Газета.ру».

В ходе общения с прессой Зеленский сообщил, что одной из задач украинской власти является уменьшение доли доходов, которую украинские семьи тратят на оплату тарифов на коммунальные услуги.

Он напомнил, что МВФ требует увеличения тарифов на газ для населения. Однако власти решили их все же снижать. Он также добавил, что прожиточный минимум в 2020 году должен увеличиться.