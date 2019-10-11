Водителей в России проверят на хронический алкоголизм

Москва, 11 октября. Россияне, претендующие на получение водительских прав, должны будут пройти новый тест на хронический алкоголизм.

Соответствующий приказ был принят Минздравом и проходит согласование в министерстве юстиции РФ. Согласно ему, для получения медицинской справки на водительские права необходимо будет сдать кровь на маркер, указывающий на хронический алкоголизм. В случае его выявления гражданина направят в наркологический диспансер, где врачи проведут дополнительные тесты с целью выяснить, можно ли допустить его к управлению автомобилем.

Кроме того, будущих водителей проверят на наркотики. Для получения справки нужно будет сдать мочу, которую протестируют с помощью специальных полосок-индикаторов, способных выявить в биологической жидкости следы опиатов, каннабиноидов, амфетамина и других запрещенных веществ.

Изменения коснутся и тех, кто впервые получает водительское удостоверение, и тех, кто был лишен права на управление транспортным средством.

Цена анализа на карбогидрат-дефицитный трансферрин, наличие которого свидетельствует о хроническом алкоголизме, составляет в Москве до трех тысяч рублей. Когда анализ станет обязательным, сумма, необходимая для прохождения медицинского осмотра на получение водительских прав также вырастет на несколько тысяч.

Как пишут «Известия», за первое полугодие 2019 года в России было выявлено более 11 тысяч водителей, севших за руль в состоянии наркотического опьянения.