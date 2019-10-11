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«Очень опасная» Скабеева поблагодарила Зеленского за то, что он смотрит ее передачу

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«Очень опасная» Скабеева поблагодарила Зеленского за то, что он смотрит ее передачу

Москва, 11 октября. Телеведущая Ольга Скабеева поблагодарила президента Украины Владимира Зеленского за то, что он смотрит ее программу «60 минут».

Ранее Зеленский отреагировал на предложение Скабеевой записать с ним интервью, отметив, что ему «не о чем говорить» с российскими журналистами, которые имеют иную позицию по Украине. Украинский президент назвал намерение телеведущей «очень опасным».

Скабеева ответила, что формат ее программы предполагает диалог людей с разными взглядами на те или иные события.

«Вы не раз заявляли, что «треба говорити»: с Путиным, Трампом, Донбассом и просто. Так давайте поговорим», — заявила она.

Ведущую программы «60 минут» удивило высказывание Зеленского о том, что российским журналистам на Украине может быть небезопасно. Скабеева высказала предположение, что президент этой страны мог бы сам позаботиться о ее безопасности, иначе «это какое-то Сомали».

«Очень опасная» Скабеева поблагодарила Зеленского за то, что он смотрит ее передачу

Она подчеркнула, что готова пообщаться с Зеленским, если потребуется, на нейтральной территории и уточнила, что ценит каждого зрителя.

Ранее офис президента Украины сообщил, что Зеленский намеренно отказывается общаться с представителями российских СМИ, поэтому они не получают аккредитацию на встречу с руководителем страны. Замглавы офиса Кирилл Тимошенко рассказал, что Скабеева подавала соответствующий запрос, но ей было отказано из-за того, что она «не может въехать на территорию Украины».

Как сообщает RT, на пресс-марафон Зеленского, состоявшийся накануне, были аккредитованы более 300 журналистов.   

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Источник: РИА Новости
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