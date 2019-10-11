Госдеп подсчитал число находящихся в заключении у SDF в Сирии боевиков ИГ

Вашингтон, 11 октября. Госдеп США сообщил, что «Сирийские демократические силы» (SDF) держат в тюрьмах до 10 тысяч боевиков-террористов.

По словам представителя американского госдепартамента, под контролем SDF остаются все тюрьмы в зоне военной операции, которую Турция разворачивает на северо-востоке Сирии. Там содержатся попавшие в плен и сдавшиеся курдским формированиями боевики ИГ1 (организация запрещена на территории РФ).

«SDF по-прежнему контролирует все тюрьмы. Не будем обсуждать влияние, которое это вторжение оказало на количество работников этих тюрем, поскольку это де-факто вопросы разведки. Но это беспокоит президента Трампа», — заявил представитель Госдепа.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп получил от Турции гарантии, что в случае захвата населенных пунктов, в которых находятся подобные тюрьмы, Анкара возьмет на себя ответственность за контроль над пленными боевиками.

«Тем не менее, до сегодняшнего дня детального обсуждения по этому поводу не было», — подчеркнул дипломат.

Он рассказал, что в зоне проведения военной операции шириной около 30 километров находятся примерно 10 тысяч боевиков и членов их семей.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии. Он заявил, что ее целью является зачистка территории от сил SDF и оставшихся здесь боевиков ИГ (запрещена в РФ).

Ранее RT сообщил, что конгрессмены США готовят законопроект о санкциях против Турции в связи с проведением Анкарой операции в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.