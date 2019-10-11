Минобороны РФ рассекретило документы о зверствах фашистов в концлагере под Ригой

Москва, 11 октября. Минобороны РФ к 75-летию освобождения Риги от фашистских захватчиков рассекретило документы, в которых рассказывается о зверствах нацистов в концлагере Саласпилс, расположенном недалеко от столицы Латвии.

В пятницу в рамках спецпроекта «Огни свободной Риги» на сайте Минобороны было опубликовано политдонесение Ленинградского фронта. В документе сообщается, что осенью 1941 года в 17 километрах от Риги в местечке Саласпилс нацистами был организован концентрационный лагерь для политических заключенных. Рижане называли это место лагерем «Смерти и ужаса».

«Военнопленные в лагере физически истреблялись установленным немцами режимом голода, умышленным распространением заразных заболеваний: тифа, дизентерии, туберкулеза, а также путем оставления раненых военнопленных без медицинской помощи», — сообщается в докладной записке в Главную военную прокуратуру Красной Армии.

На сайте российского оборонного ведомства также опубликованы показания узников Саласпилса. Один из них рассказал, как в январе 1943 года охранники лагеря заставили евреев «вешать друг друга». Женщин гоняли палками голыми по лагерю, насиловали, а после убивали.

Значительную часть узников Саласпилса составляли люди, попавшие туда в результате карательных операций Латышского легиона СС.

Отметим, в конце сентября этого года министр обороны Латвии Артис Пабрикс назвал легионеров Ваффен СС гордостью страны и призвал не допускать глумления над памятью о них. По его словам, обязанность латышей: «чтить из всех глубин своей души этих патриотов Латвии».

Позднее депутат сейма Латвии Игорь Пименов заявил, что Пабриксу нужно уйти в отставку. Он подчеркнул, что высказывания министра обороны не совместимы с его должностью в государстве Европейского союза.