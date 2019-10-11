Пушков указал на ошибку Зеленского, сравнившего Донбасс с Приднестровьем

Москва, 11 октября. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский привел неверную аналогию, сравнив Донбасс с Приднестровьем.

Пушков напомнил, что жизнь в Донбассе и Приднестровье существенно различается, поэтому сравнивать две эти территории было ошибкой.

«В Приднестровье никто не гибнет вот уже 17 лет. Никаких обстрелов, боевиков и ВС Молдавии вокруг. Граница открыта: люди свободно ездят в Молдавию. Жизнь там — мечта для растерзанного Донбасса», — написал сенатор в своем Twitter.

Зеленский видит сходство между Приднестровьем и Донбассом, но сходства нет и в помине. В Приднестровье никто не гибнет вот уже 17 лет. Никаких обстрелов, боевиков и ВС Молдавии вокруг. Граница открыта: люди свободно ездят в Молдавию. Жизнь там - мечта для растерзанного Донбасса. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 10, 2019

Позже Пушков добавил в твит поправку, что боевые действия между Молдавией и Приднестровьем закончились не 17, а 27 лет назад.

Сенатор предложил украинскому президенту посетить Приднестровье, чтобы увидеть разницу «своими глазами».

«Там в бронежилете и каске ходить не надо. Для Донбасса положение Приднестровья было бы огромным прогрессом», — добавил он.

Накануне Зеленский провел пресс-марафон, в ходе которого заявил, что не хочет видеть гражданскую войну в Донбассе «замороженной». Глава Украины отметил, что не хотел бы иметь в стране «Приднестровье или Абхазию». По его мнению, неподконтрольная Киеву территория Донбасса по факту «является Приднестровьем», а единственное различие состоит в том, что на Украине «звучат выстрелы».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Зеленский хочет завершить братоубийственный конфликт в Донбассе мирным путем в течение года.

Гражданская война в Донбассе продолжается с 2014 года, когда Украину в результате государственного переворота возглавило антироссийски настроенное правительство, поддерживаемое националистами. Жители Луганской и Донецкой областей отказались признавать легитимность новой власти, после чего действующий на тот момент президент страны Петр Порошенко объявил о начале в регионе «антитеррористической операции», жертвами которой, по данным ООН, стали более 13 тысяч человек.