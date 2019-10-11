Зеленский подкрепился пиццей на затянувшемся пресс-марафоне

Киев, 11 октября. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона, который продолжался более 14 часов, подкрепился пиццей и угостил журналистов.

В четверг Зеленский провел первую большую пресс-конференцию с момента инаугурации. Мероприятие, названное пресс-марафоном, прошло в необычном формате: глава государства общался с журналистами на территории недавно открывшегося Kyiv Food Market. На пресс-марафон были аккредитованы более 300 журналистов.

Kyiv Food Market — это рынок еды, который открылся пару недель назад на территории обанкротившегося завода «Арсенал». В помещении располагаются 22 ресторана и пара баров на нескольких уровнях. Общение Зеленского с журналистами проходило на втором этаже комплекса. По утверждению украинских СМИ, первый этаж при этом не был закрыт для посетителей. Единственное ограничение было в том, что посетителям приходилось проходить через рамку металлоискателя.

В общей сложности пресс-марафон продлился более 14 часов. Таким образом Зеленский побил мировой рекорд по общению со СМИ. В один из моментов на столе Зеленского оказалась пицца. Глава государства извинился перед собеседниками и предложил им взять по кусочку пиццы.

«А возьмите, кто с чем хочет. Я не могу один (есть)», — отметил Зеленский.

Некоторые журналисты тактично отказались от угощения, добавив, что уже поели.