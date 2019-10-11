Трамп заявил о готовности стать посредником между Турцией и курдами в Сирии

Вашингтон, 11 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что может стать посредником в сделке между Турцией и курдами в Сирии.

Американский лидер предложил свои услуги в качестве миротворца при возможном достижении договоренностей между Анкарой и лидерами курдов на северо-востоке Сирии.

«Турция атакует курдов. У нас есть три варианта: послать туда тысячи солдат и выиграть военным путем, очень жестко ударить по Турции санкциями, или выступить посредниками сделки между Турцией и курдами», — написал Трамп в своем Twitter.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале наземной фазы военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. По его словам, целью вторжения на сирийскую территорию является зачистка региона от арабско-курдских формирований с последующим созданием здесь «зоны безопасности», куда будут перемещены сирийские граждане, бежавшие от войны в Турцию.

Операция началась с ударов турецкой авиации по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке, курды в ответ обстреляли несколько приграничных турецких городов.

США самоустранились от участия в операции, выведя войска с территории, где разворачиваются боевые действия. Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями в случае, если Турция «позволит себе слишком много». Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что США не давала Анкаре «зеленый свет» на вторжение в Сирию.

Америка оставила без поддержки и курдские формирования, которым ранее оказывала всяческое содействие, называя их «демократической оппозицией» в Сирии.

Как пишет «Газета.ру», МИД Турции заявил, что в ходе военной операции планируется уничтожить «террористические коридоры» на границе с Сирией и напомнил, что курды обладают «тяжелым и мощным» оружием, поставляемым из США.